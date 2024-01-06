وزارة العمل بالعراق.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية

الكثير من الأشخاص في العراق يهتمون بالاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، في الفترة الاخيرة، للتحقق من اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة السابعة 2024، يقوم جميع المستفيدين بالبحث عن رابط الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية عبر زيارة موقع مظلتي، يتم الإعلان عن الروابط الرسمية عن طريق وزارة العمل وتكون متاحة للجميع، سنوفر لكم خطوات بسيطة للاستعلام عن أسماء المستفيدين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي.

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية بالعراق 2024

يثير الاهتمام بالرعاية الاجتماعية في العراق اهتماما كبيرا من قبل الافراد، حيث يسعون للانضمام إلى هذه البرامج التي توفرها الحكومة العراقية، يعتبر الحصول على الرعاية الاجتماعية مهما للعديد من المواطنين في العراق، حيث توفر مبالغ مالية وخدمات أخرى مهمة، تعد الرعاية الاجتماعية من بين الامور التي تشغل اهتمام الكثير من الأفراد في العراق، يمكن للمواطنين استخدام منصة مظلتي، لمعرفة ما إذا كانوا مشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعية الاجتماعية

للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب توافر الشروط التالية:

يجب ان يكون المتقدم مواطنا عراقيا ومقيما في العراق بصفة دائمة.

يجب أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عامًا.

بالنسبة للمتقدمات، يجب ان يكون سنهن لا يقل عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

يجب ان لا يتلقى المتقدم اي دخل شهري ثابت.

يجب ألا يكون لدى المتقدم اصول مالية او عقارات.

هذه الشروط تحدد المؤهلات الاساسية، للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، وتضمن توجيه المساعدات للاشخاص ذوي الحاجة الفعلية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية بالعراق 2024

فتح موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق او منصة مظلتي.

انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية على الموقع أو في التطبيق.

حدد الوجبة المناسبة التي تنطبق عليك (مثلاً رعاية الأيتام أو الدعم النقدي).

قم بإدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي أو معلومات شخصية أخرى إن طُلبت.

بعد ذلك، انقر على خيار “تحميل الكشوفات بصيغة PDF”.

قم بتنزيل الكشوفات إلى جهازك الشخصي.

قم بفتح الكشوفات المحملة وابحث عن اسمك بين المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق 2024، والتحقق مما إذا كنت مشمولًا بها أم لا.