“السجاير بتغلى تاني” شوف حقيقة الزيادة الجديدة .. أسعار السجائر اليوم السبت 6 يناير 2024 في المحلات والأكشاك

تأتي أسعار السجائر في صلب اهتمام العديد من الناس، خاصة في مصر حيث لا تزال مشكلة السجائر مستمرة، حيث يسيطر العديد من التجار الكبار على السوق ويفرضون زيادات مبالغ فيها على الأسعار.

أسعار السجائر اليوم

رغم مرور 55 يومًا على إعلان الشركة الشرقية للدخان الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة، وتعهدها بتوفير كميات مناسبة للطلب في السوق المصرية، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في السوق المحلية مقارنة بالأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها قبل ما يقرب من 8 أشهر.

أسعار السجائر

سجائر مونديال فايسرة بلغ سعرها 55 جنيهًا مصريًا.

تتراوح أسعار علبة سجائر كليوباترا بوكس 10 ما بين 23 و25 جنيهًا.

سعر علبة سجائر ماتوسيات سوبر كان 44 جنيهًا.

سعر علبة سجائر مونديال سويتس بلغ 44 جنيهًا.

سجائر كينج سايز كانت بسعر 40.5 جنيه.

سجائر كليوباترا سوفت كوين وصل سعرها إلى 43 جنيهًا.

أسعار سجائر بوكس بألوان مختلفة والأبيض تراوحت ما بين 42 و44 جنيهًا.

حقيقة زيادة أسعار السجائر

أعلنت شركة الشرقية للدخان يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 عن أسعار السجائر، وهي من بين المنتجات الأكثر استهلاكًا من قبل المواطنين في مصر، حيث أظهرت الإعلانات حقيقة زيادة جديدة في الأسعار، وأكدت أن هذه الزيادة ليست نتيجة لسياسة الشركة بل ناتجة عن تعاملات التجار، كما نجحت الجهات الأمنية في القبض على مجموعة من تجار السجائر، سواء كانوا يبيعون بالجملة أو بالتجزئة، خلال الفترة الأخيرة، حيث قام هؤلاء التجار ببيع السجائر بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية بشكل كبير، حيث بلغت الزيادة من 100 إلى 170 جنيهًا على كل قاروصة واحدة.