قرار عاجل من وزير التموين .. تخفيض أسعار السكر والزيت والأرز بقرار رسمي من وزير التموين وطباعة السعر علي السلعة

تناولت جريدة الوقائع المصرية في عدد رقم 3 (تابع) الصادر في 3 يناير 2024، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي رقم 2 لسنة 2024، ويتعلق هذا القرار بتشكيل لجنة عليا لرصد الشركات التي تقوم بإنتاج وتوريد زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، ومن مهام هذه اللجنة إعداد تقارير دورية تتناول الإخطارات المتعلقة بتغيير الحد الأقصى لأسعار بيع هذه المنتجات للمستهلك النهائي، في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار في سوق السلع ومراقبة الأسعار.

لجنة لرصد إنتاج الزيت والسكر والأرز

يفصل القرار الوزاري في تشكيل لجنة عليا يرأسها وزير التموين والتجارة الداخلية وتضم أعضاء من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير.

ومن مهام هذه اللجنة العليا: