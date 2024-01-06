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قرار عاجل من وزير التموين .. تخفيض أسعار السكر والزيت والأرز بقرار رسمي من وزير التموين وطباعة السعر علي السلعة
أسعار السكر والزيت والأرز
تناولت جريدة الوقائع المصرية في عدد رقم 3 (تابع) الصادر في 3 يناير 2024، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي رقم 2 لسنة 2024، ويتعلق هذا القرار بتشكيل لجنة عليا لرصد الشركات التي تقوم بإنتاج وتوريد زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، ومن مهام هذه اللجنة إعداد تقارير دورية تتناول الإخطارات المتعلقة بتغيير الحد الأقصى لأسعار بيع هذه المنتجات للمستهلك النهائي، في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار في سوق السلع ومراقبة الأسعار.
لجنة لرصد إنتاج الزيت والسكر والأرز
يفصل القرار الوزاري في تشكيل لجنة عليا يرأسها وزير التموين والتجارة الداخلية وتضم أعضاء من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير.
ومن مهام هذه اللجنة العليا:
- تسجيل جميع الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع مثل زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض.
- تسجيل ودراسة تفاصيل المنتجات أو السلع، وتحديد الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، ومراقبة كميات الإنتاج والمبيعات المحلية، ومراجعة الأرصدة المخزنة لتلك المنتجات والسلع، وتوثيق بيانات المتعاملين مع الشركات أو المنشآت.
- إعداد تقارير مفصلة عن الإخطارات المتعلقة بتغيير الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي والمستندات المقدمة من الشركات المشمولة في القرار.
- تحليل التزام الشركات والمنشآت بتطبيق الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك، والتأكد من جاهزيتها للتنفيذ في حال عدم توافر الإمكانيات اللازمة.
- مراجعة نقاط البيع للتأكد من عرض الأسعار وفق الحد الأقصى المحدد للمستهلك، وذلك لكل منتج أو سلعة بشكل واضح ومباشر في الرفوف.