مصرف الرافدين يُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2024 جميع محافظات العراق

يبحث الكثير من المواطنين في دولة العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2024، التي لم يتبق عليها سوى أيام قليلة لتتم عملية التوزيع من قبل مصرف الرافدين، على أن يُراعي بأن صرف الشهر الجديد يأتي بقيمة الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها من قبل مجلس الوزراء العراقي، لتشمل جميع المستفيدين في محافظات العراق، إضافة إلى إمكانية الصرف كذلك عبر مختلف منافذ الصرف والفروع المؤهلة لذلك.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2024

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2024، يوافق يوم 1-2-2024، وذلك ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، حتى أنه في حالة موافقته لإجازة رسمية يتم العمل على تحديد موعد جديد من قبل الوزارة لتتم عملية الصرف، حتى أن الوزارة حريصة على إيداع الرواتب في كافة الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، حتى يحصل عليها جميع المشتركين في الهيئة العامة للتقاعد.

متطلبات وشروط الحصول على راتب التقاعد

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم الحصول على رواتب المتقاعدين في محافظات العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

ألا يقل عمر المتقدم عن 60 عامًا وقت التقديم على التقاعد.

أن يكون لدى الشخص المتقدم حساب بنكي فعال لكي يحصل على الرواتب مع بداية كل شهر.

ألا تقل خبرة المتقدم في الجهة العامل بها عن 20 عامًا.

إرفاق جميع المستندات التي تُثبت استحقاقه للحصول على الراتب.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-