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لولو وماما في البيت.. أحدث أغاني قناة وناسة TV على التردد الجديد 2024 القمر الصناعي النايل سات
لاقت قناة وناسة إقبالاً كبيرًا من قبل شريحة كبيرة من الأشخاص الراغبين في الإستماع ومشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد وكذلك أفلام ومسلسلات لولو ومغامراتها مع الأطفال، حتى أن العديد من الأطفال يعشقون مشاهدة القناة على مدار اليوم دون ملل أو خوف، نظرًا لأن القناة لا تقوم بعرض أي مشاهد مخلة أو ما شابهة ذلك، إضافة إلى أنها تعتبر من أفضل القنوات الفضائية المميزة التي ظهرت على الأقمار الصناعية، ولا تحتاج إلى أي اشتراك.
تردد قناة وناسة TVعلى التلفاز
أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-
- القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.
- التردد الخاصة بقناة وناسة يكون 11470.
- استقطاب القناة يكون عمودي.
- بينما معدل الترميز فهو 27500.
طريقة استقبال قناة وناسة الجيد على الأقمار الصناعية
هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-
- في البداية يتم التحكم بالريموت.
- القيام بالتوجه إلى إعدادات الرسيفر.
- بعد ذلك يتم إدخال التردد الخاص بالقناة في الخانة المخصصة لذلك.
- بعدها يتم الضغط على أيقونة “البحث اليدوي”.
- إدخال معدل الترميز وتحديد الإستقطاب.
- تحديد القمر الصناعي كذلك.
- معامل تصحيح الخطأ.
- ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.