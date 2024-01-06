مسابقة التربية والتعليم 2024 الموعد الرسمي للتسجيل والشروط المطلوبة

مسابقة التربية والتعليم 2024 الذي يبحث عنها الألف من الخريجين الجدد للالتحاق بالوظائف الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم، تطلق كل عام الوزارة مجموعة كبيرة من الوظائف بقطاع التدريس للرجال والنساء بمؤهلات علمية مختلفة، وتعتبر مسابقة المعلمين من أشهر المسابقات على مدار العام يهتم بها الكثير، لذلك هناك بحث رائج على جوجل عن موعد المسابقة وهل هناك شروط جديدة غير المتعارف عليها كل عام، مسابقة المعلمين هي مسابقة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ويصل عددها نحو تعيين 30 ألف معلم كل عام ومنح فرصة جيدة للخريجين للالتحاق بالقطاع التعليمي وهذا ما يقضي على البطالة تماماً، ترقبوا معنا السطور التالية من المقال لمعرفة كافة تفاصيل مسابقة التربية والتعليم 2024.

مسابقة التربية والتعليم 2024

هناك قطاع كبير من المواطنين من الرجال والنساء يريدون معرفة موعد فتح باب التسجيل على مسابقة وزارة التربية والتعليم والمعروف بمسابقة 30 الف معلم، خلال الساعات القليلة الماضية تم الإعلان رسمياً من قبل الجهاز المركزي التعلي برئاسة صالح الشيخ عن بدء التجهيز للمسابقة من مطلع يناير الجاري 2024، وكشف سيادته أن التسجيل يتم بعد عدة أيام قليلة بتاريخ الخميس الموافق الثامن عشر من يناير الجاري 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 من يناير 2024 للتعاقد مع 11114 معلم مساعد، ويجب أن تكون المؤهلات على النحو التالي

المؤهل الأول أن يكون المتقدم حاصل على كلية تربية تعليم أساسي- تعليم ابتدائي.

كلية تربية نوعية تعليم أساسي- تعليم ابتدائي.

كلية تربية معلم فصل.

كلية تربية نوعية معلم فصل.

شروط التسجيل في مسابقة المعلمين وزارة التربية والتعليم 2024