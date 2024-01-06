تأجل عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 53 الذي كان من المقرر عرضه اليوم الجمعة الموافق الخامس من يناير 2024 أعلنت إدارة قناة ستار تي في التركية عن التأجيل حيث سيتم عرض الحلقة في الجمعة التالية الموافقة لليوم الثاني عشر من يناير 2024 تتضمن هذه الحلقة تطورات مثيرة حيث سنشهد على انتقام جديد يقوم به سيران من قبل فريد وعائلته يأتي هذا الانتقام بعد كشف فريد زوجته سيران في الحلقة السابقة حيث قام بفضحها خلال أحداث قفلة الحلقة الأخيرة يظهر هذا الانتقام رد فعل قوي من فريد تجاه تصرفات سيران وما ألحقته من آثار سلبية على عائلته.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 53

تقدم الحلقة القادمة من مسلسل طائر الرفراف الحلقة 53 في الجمعة القادمة الموافقة لليوم الثاني عشر من يناير 2024 حيث ستكون متاحة على مدار اليوم بدءًا من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية لضمان متابعة هذه الحلقة المنتظرة يمكنكم ضبط الترددات على الأقمار الصناعية التالية:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12034

معامل التصحيح الخطأ: 3/4

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: ترا اتش دي

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

الجودة: ترا اتش دي

تأجيل مسلسل طائر الرفراف

يشير إلى أنه تم تأجيل الحلقة بشكل رسمي حيث لم تتم عرض مقدمة المسلسل المقررة مسبقًا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة أكدت إدارة القناة أن موعد العرض سيتم نقله إلى مساء الجمعة القادمة الموافقة لليوم الثاني عشر من يناير لضمان تقديم تجربة مشاهدة مثيرة للجمهور ترقبوا المزيد من التفاصيل والأحداث المثيرة في هذه الحلقة الخاصة.