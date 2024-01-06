نتائج قرعة الحج السياحي 2024 بالرقم القومي عبر بوابة الحج المصرية

الآلاف من المتقدمين يبحثون ليلاً ونهار لمعرفة موعد نتائج قرعة الحج السياحي 2024 التي تم فتح باب التسجيل بها الآونة الأخيرة وتقدم على موسم الحج للعام الجديد 2024 عدد كبير من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية من الجنسين رجال ونساء، نظراً اقتراب العد التنازلي على موسم الحج يريد المواطنين أن يطلعون على نتائج التسجيل استعداداً لإصدار تأشيرة السفر للحج وتجهيز بعض الأوراق والمستندات الرسمية من أجل إنهاء كافة الإجراءات، فريضة الحج يسعى الكثير من المواطنين لتأديتها لأنها الامنية الاولى التي يريدون أن تحقق عاجلاً أم أجلاً من أجل زيارة بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي والاستمتاع بالأجواء الدينية في الأماكن المقدسة، اليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم موعد إعلان نتائج قرعة الحج السياحي 2024.

نتائج قرعة الحج السياحي 2024

لقد تم فتح باب التسجيل في الحج السياحي يوم 20 من نوفمبر 2023 واستمرت عملية التسجيل يوم الخميس الموافق 4 من يناير 2024، وبشكل رسمي تم الإعلان من وزارة الداخلية المصرية ووزارة السياحة المصرية عن موعد ظهور اسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي للعام الجاري 2024، مما كشفت بأن اليوم السبت الموافق 6 يناير هو الموعد المحدد لرفع أسماء المقبولين في القرعة بشكل إلكتروني وجاء هذا لتوفير الوقت والمجهود على المتقدمين، ويتم الإعلان في تمام الساعة الثالثة عصراً ويتم قبول نحو 23 الف من بين 55 الف متقدم.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي 1445-2024

بكل سهولة يتم استخراج اسماء المقبولين في الحج السياحي وكل ما عليكم اتباع ما يلي: