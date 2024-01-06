تقترب عدة بنوك في مصر من الإعلان عن إصدار شهادات ادخار جديدة وتتضمن هذه البنوك شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة 2024 وبنك القاهرة والعربي الأفريقي الدولي والتعمير والإسكان المصرف المتحد وقطر الوطني الأهلي والإسكندرية جاء هذا الإعلان على خلفية إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات جديدة للإدخار والاستثمار بعائد يصل إلى 27% سنوياً وقام البنك الأهلي وبنك مصر أيضًا بطرح شهادة أخرى بعائد سنوي قدره 23.5% ويتم صرفها شهريًا.

موعد طرح شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة 2024

طرح شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة 2024 الشهادات البنكية التي يوجد عليها اقبال كبير حيث تتمثل هذه الشهادات في:

شهادة البنك مصر

شهادات بنك مصر لعام 2024 تأتي بتحسينات جذرية حيث أعلن البنك عن إصدار شهادة ادخار باسم طلعت حرب وتتمتع هذه الشهادة بميزات متفوقة تمتد مدة الاستثمار بها إلى سنة وتوفر معدل عائد ثابت يصل إلى 27% سنويًا يتم صرفه بنهاية فترة الاحتفاظ بالشهادة ولتلبية احتياجات المستثمرين يتيح البنك صرف العائد بشكل شهري بنسبة 23.5% سنويًا.

تعتبر هذه الشهادة متاحة لفئات متنوعة حيث يمكن البدء بشراء فئات تبدأ من 1000 جنيه وتتاح إمكانية زيادة الاستثمار بمضاعفات تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين والأجانب مما يوفر فرصة لشريحة واسعة من المستثمرين للاستفادة من عوائد مجزية.

شهادات البنك الأهلي

من جهة أخرى يستحق التنويه أن البنك الأهلي أيضًا يقدم شهادة أخرى بعائد سنوي يبلغ 27% ويمنح هذا العائد عند نهاية فترة استثمار الشهادة التي تستمر لمدة عام. تبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه وتتاح للمستثمرين بقيمة تزداد دون حدود.

بهذه الخطوة يأتي البنكان بعروض جذابة للمستثمرين حيث يمكن للأفراد الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية لتحقيق عوائد مالية جيدة.