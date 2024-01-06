بدأت اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 فترة الإجازة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني من العام 1445 وتعتبر هذه الفترة هي الأولى من نوعها التي تأتي بعد انتهاء الاختبارات الشهرية للفصل الثاني من العام 1445 يبلغ مدة هذه الإجازة عشرة أيام حيث يسعى العديد من الأهالي في المملكة العربية السعودية إلى قضاء أوقات ممتعة خلال هذه الفترة سواء كان ذلك من خلال السفر أو زيارة الأماكن الترفيهية المتوفرة في المملكة وفي سبيل تحقيق هذا الهدف اهتمت المملكة بتوفير العديد من الفعاليات والفرص للسياحة الداخلية حيث قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية،بالإعلان عن توفر حجز تذاكر باقة الاجازه موسم الرياض ٢٠٢٤ التي تتضمن أربع تذاكر بسعر إجمالي يبلغ 115 ريال سعودي.

حجز تذاكر باقة الاجازه موسم الرياض ٢٠٢٤

لضمان حصولك على تجربة مثيرة وممتعة خلال موسم الرياض 2024 يمكن حجز تذاكر باقة الاجازه موسم الرياض ٢٠٢٤ من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بزيارة منصة webook (وي بوك) عبر الإنترنت حيث يتيح لك هذا الموقع الرائع الوصول السهل والمباشر إلى جميع فعاليات موسم الرياض 2024.

اختر فعالية باقة الإجازة من بين العروض المتاحة والتي تعد فرصة مثالية للاستمتاع بفترة الإجازة مع عائلتك أو أصدقائك.

بمجرد اختيارك لفعالية الإجازة انقر على خيار حجز تذاكر للمتابعة إلى الخطوة التالية.

حدد عدد التذاكر التي ترغب في حجزها واختر طريقة الدفع المناسبة لك. يُتاح لك الدفع عبر الإنترنت بسهولة وأمان، مما يوفر لك الوقت والجهد.

يتيح استخدام التذاكر لمدة تمتد من ٤ إلى ١٣ يناير مما يتيح لك الفرصة للاستفادة القصوى من فعاليات الموسم يجدر بك التأكد من أن التذاكر تتكون من أربع بطاقات لكل فعالية مما يمنحك فرصة لمشاركة هذه التجربة الرائعة مع الأحباء.

باقة الموسم لموسم الرياض 2024 هي الفرصة المثلى للتمتع بفترة الإجازة بطريقة لا تنسى اتبع الخطوات السهلة أعلاه لحجز تذاكرك الآن واستعد للمرح والمغامرة في واحدة من أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية.

تذاكر باقة الإجازة موسم الرياض

تمنح باقة الإجازة فرصة فريدة لحامليها لاستكشاف مناطق مميزة في موسم الرياض وخوض تجارب رائعة خلال الفترة من 4 يناير إلى 13 يناير 2024 تعتبر هذه الباقة فعّالة ومميزة حيث تشمل:

الدخول لمنطقتين

يمكن حاملي الباقة الاستمتاع بالدخول إلى منطقتين رائعتين هما البوليفارد وورلد وووندر جاردن حيث ينتظرهم تجارب مثيرة وأنشطة ترفيهية متنوعة.

تجربتين فريدتين

بالإضافة إلى الدخول إلى المناطق المميزة تتيح باقة الإجازة لحامليها فرصة خوض تجربتين فريدتين الأولى هي مسامير 2 والتي تعد تجربة مثيرة وممتعة، والثانية هي هاوس اوف هايب حيث ينغمس الزوار في عالم ساحر من الإثارة والتشويق.

باقة الإجازة تعد فرصة استثنائية للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بتنوع وتميز فعاليات موسم الرياض توفر هذه الباقة فرصة لاستكشاف مناطق مختلفة والمشاركة في تجارب متنوعة مما يجعلها خيارًا مثاليًا للباحثين عن تجربة شاملة وممتعة خلال هذا الموسم الاستثنائي.