“سجل مش هتندم” 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وزارة القوى العاملة والشروط اللازمة

1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024، يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المجهورية عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة والخاص بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وغلاء الأسعار ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 والشروط اللازمة للتسجيل……

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث صرح الوزير “حسن شحاتة” الذي يشغل منصب وزير القوى العاملة أن الوزارة سوف تعلن خلال الأيام المقبلة عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والحصول على 1000 جنيه كمساعدة مادية لعدد كبير من المواطنين والأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن منحة العمالة الغير منتظمة في بدايات عام 2020 وتحديداً عند تفشي فيروس كورونا، لمساعدة العاطلين عن العمل واعمال اليومية وتعويضهم عن الأوقات التي أعلنت فيها الحكومة المصرية عن فرض حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالفعل قامت الوزارة بصرف 500 جنيه لكل مواطن قام بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة على 3 دفعات .

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم اختر على منحة العمالة الغير منتظمة .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

يجب ادخال الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الهاتف والعنوان.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

ثم اضغط على تسجيل.

وبعد التقديم سوف تصلك رسالة نصية على الهاتف المسجل تحتوي على موعد ومكان صرف المنحة، وتحذر وزارة القوى العاملة المواطنين عدم التعامل مع أي أشخاص مجهولة المصدر أو أرقام وذلم تجنياً للسرقة والنصب، وأن الرسالة التي سوف يتم ارسالها من قبل الوزارة سوف تكون من رقم “2030”.

ماهي شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة