“استقبلها الان” تردد قناة سطلانة الجديد 2024 على النايل سات

قناة سطلانة من أهم وأبرز القنوات الفضائية التي زاد البحث عنها بشكل كبير، حتى أنها تهتم بتقديم العديد من الأفلام والمسلسلات الحصرية، إضافة إلى أن القناة كذلك تقوم من وقت إلى أخر بتحديث التردد الخاص بها لكي يتم الإستمتاع بأفضل الأفلام الجديدة وأفلام زمن الفن الجميل، ولذلك سنكشف لكم التردد الجديد لقناة سطلانة من أجل أن يتمكن الجميع من استقبالها بكل سهولة.

تردد قناة سطلانة الجديد

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال قناة سطلانة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للنحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بقناة سطلانة يكون 10815.

إضافة إلى أن معدل استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

كيفية استقبال قناة سطلانة الجديد

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بها لكي يتم استقبال قناة سطلانة الجديد، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-