دفعة يناير كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل العراقية عن رفع كشوفات المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024، والتي أصبحت متاحة أمام جميع المواطنين من شتى أنحاء المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية .

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

حيث أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل العراقية أن الوزارة انتهت من فرز الطلبات المقدمة من المواطنين والخاصة بالرعابة الإجتماعية والذي يعد من أشهر برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية، لعدد كبير من الأسر والمواطنين من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكد وزير العمل العراقي أن الوزارة قامت بالموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي:

أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون المتقدم لديه دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024