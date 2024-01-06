“متاح الان” رابط اللوائح نتائج مباراة التعليم النهائية بالمغرب 2024 جميع الجهات موقع وزارة التربية الوطنية
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الإنتهاء من جميع الإختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بجميع المتقدمين لوظائف الوزارة، حتى أن العديد من الأشخاص قاموا بإجتياز هذه الاختبارات وهم في حالة إنتظار كبيرة حول عرض النتائج الخاصة بمباراة التعليم النهائية، إضافة إلى نتائج توظيف الأساتذة وملحقي الاقتصاد، فضلاً عن الإدارة والملحقين التربويين والاجتماعيين، حتى أنه سيتم الإعلان عن جميع النتائج في الساعات المقبلة، لكي يتعرف عليها الجميع.
إعلان نتائج مباراة التعليم النهائية في المغرب
وأكدت وزارة التربية الوطنية في المغرب، أن نتائج مباراة التعليم النهائية الخاصة بكافة المتقدمين، سيتم الإعلان عنها بعد مراجعتها وتصحيحها بشكل واضح ودقيق، لكي يتم العمل على عرض كل هذه النتائج في هيئة ملفات عبر موقع وزارة التربية الرسمي، حتى يسهل الجميع من الحصول عليها بدون أدنى مشاكل أو عقبات.
كيفية استخراج النتائج مباراة التعليم النهائية
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج النتائج الخاصة بمباراة التعليم النهائية، وفقًا للنحو الأتي:-
- الذهاب إلى موقع وزارة التربية الوطنية.
- القيام إدخال اسم المتقدم ورقم بطاقة التعريف الخاصة به.
- الذهاب إلى النتائج مباشرة.
- ليتم تحديد نتائج مباراة التعليم النهائية في المغرب.
- الضغط بعد ذلك على زر “بحث”.
- ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.