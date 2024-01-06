200 جنيه دفعة واحدة.. سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي بعد قرار الحكومة

أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جدلاً كبيرًا في الشارع المصري، حول سعر أسطوانة الغاز الواحدة، بعد تأكيده بأن التكلفة الحقيقة تصل لـ 200 جنيه، حتى أنها تُباع للمستهلك بـ 75 جنيهًا، على أن تتحمل الدولة باقي التكلفة التي تبلغ نحو 125 جنيهًا، مما يؤكد بأن الدولة تكلفة عالية للغاية في توفير مثل هذا الدعم الملائم أمام جميع المواطنين.

تكلفة أنبوبة البوتاجاز الحقيقة

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن قيمة الدعم الغاز بأنبوبة البوتاجاز تصل لـ 35 مليار جنيه، على أن تُستهلك الدولة سنويًا نحو 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، إضافة إلى أن ذلك يكون بعد الجهود المبذولة من قبل الحكومة في توفير العديد من الدعم الملائم للجميع، على أن تم رفع الدعم لمشتقات البترول في 2021، وأصبح الأمر لا يُخفى على الجميع في معرفتها جميع الأرقام التي يمكن التعرف عليها في تحمل الدولة لها.

استهلاك الدولة من السولار

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر تستهلك كذلك 18 مليار لتر من السولار سنويًا، على أن يتم بيع اللتر الواحد للمستهلك بنحو 5 جنيهات مدعم، إضافة إلى أن الدولة تتحمل تكلفة بنحو 90 مليار جنيه بجانب الدعم الخاص بالخبز وهو يُقدر بقيمة 91 مليار جنيه، ولهذا فإن الحكومة تسعى جاهدها على الإستمرار على هذا النهج في توفيرها للدعم الملائم للمواطن، وحتى لا يُعاني منه الكثير خاصة في الفترة المقبلة.