مجاناً.. مباراة ريال مدريد و اراندينا في كأس ملك أسبانيا 2024 والقنوات الناقلة اضبطها حالا واتفرج براحتك

رائج الآن على جوجل مباراة ريال مدريد و اراندينا في كأس ملك أسبانيا 2024 الذي يتشوق لها ملايين الأشخاص من عشاق الساحرة المستديرة من شتى دول العالم العربي والغربي، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في مواجهة جديدة ضمن منافسات الجولة 32 من كأس ملك أسبانيا، كما يستعد الفريقين من الآن لخوض منافسة قوي وتحدي لتحقيق لقب الفوز.

يتابع الملايين مباريات كأس ملك أسبانيا من بداية المنافسة وكل شخص لديه فريق مفضل يشجعه ويقدم دعم كبير له مما يحرص بعض الجماهير على حجز تذاكر هذا اللقاء للتواجد مع فريق داخل الاستاد ورفع من روحه المعنوية والاستمتاع بالأجواء من ارض الواقع لحظة بلحظة، تابعوا معنا التقرير التالي من المقال للإطلاع على مباراة ريال مدريد و اراندينا في كأس ملك أسبانيا 2024.

مباراة ريال مدريد و ارتدينا في كأس ملك أسبانيا 2024

انجازات ونجاحات كبيرة وصل إليها فريق ريال مدريد واستطاع أن يحقق الفوز في الدور 16 من كأس ملك أسبانيا يلتقي في مواجهة جديدة في الدور 32 أمام نظيره ارتدينا، ويحرص كلا الفريقين أن يقدمون أفضل أداء للحفاظ على فرصة التتويج باللقب في هذه البطولة.

اليوم الموعد المنتظر للقاء الفريقين السبت الموافق 6 من يناير 2024 وفي غضون ساعات قليلة تنطلق صافرة حكم اللقاء لمواجهة الفريقين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يقام لقاء الفريقين على أرضية ملعب إل مونتيسيلو ويتم نقل البث الحي المباشر للمباراة فقط على قناة ssc السعودية ويعلق فيها رؤف خليف، ويكون هناك حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين ريال مدريد وارتدينا.

تردد قناة ssc سبورت