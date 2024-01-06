قنوات الأكشن والرعب.. تردد قناة الحرامي الجديد 2023 لمُتابعة أفضل أفلام الأكشن على النايل سات بدون إعلانات

زاد البحث بشكل كبير عن تردد قناة الحرامي الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، حيث إن هذه القناة تقوم بنقل وإذاعة العديد من الأفلام المسلسلات العربية الدرامية والأكشن المختلفة، التي ينجذب إليها ملايين المشاهدين والمتابعين حول العالم، حتى أن القناة لاقت إقبالًا كبيرًا في الفترة الأخيرة نظرًا للمحتوى الفني التي تقوم بإذاعته أمام جميع المشاهدين، وفي هذا سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة لكي يتمكن الجميع من التعرف عليها.

تردد قناة الحرامي سينما 2023 الجديد

من السهل إمكانية القيام بإستقبال تردد قناة الحرامي الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة وفقًا للنحو التالي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 10815.

معامل الترميز للقناة فهو 27500.

إضافة إلى أن معدل استقطاب القناة فهو افقي.

كيفية استقبال قناة الحرامي النايل سات

وحتى يُسهل على الجميع القيام بإستقبال قناة الحرامي الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، يُرجى اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

في البداية يتم التحكم بالريموت الخاص بجهاز الرسيفر.

كذلك يتم القيام بإدخال التردد الخاص بقناة الحرامي.

تحديد القمر الصناعي وكذلك معدل الإستقطاب.

إدخال معدل الترميز في الخانة الخاصة بذلك.

ليتم مباشرة القيام بإستقبال القناة بكل سهولة على الأقمار الصناعية.

تنقل القناة العديد من الأفلام الجذابة والمشوقة على مدار الساعة، ومن أبرزها كيرة والجن، ولاد رزق”، وكذلك الأفلام الأجنية.