الصرف في هذا التوقيت.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير بالزيادة الأخيرة 2024 وكيفية الاستعلام عن قيمة المعاش

منذ أن بدء شهر يناير 2024 ويتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024، وهل يوجد زيادة جديدة مضافة على المعاش، حيث وضحت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مواعيد صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة لشهر يناير، ولذلك سوف نشير إليكم في هذا المقال إلى كافة التفاصيل عن موعد صرف هذا المعاش، مع توضيح الأماكن التي يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة، مع توضيح خطوات الاستعلام عن المعاش.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير

لقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير وأن معاش تكافل وكرامة له مواعيد محددة لصرفة كل شهر، ولذلك سوف نشير إليكم إلى هذه المواعيد وأماكن الصرف في النقاط التالية:

لقد وضحت الوزارة أنه سوف يتم صرف المعاش في يوم 15 من شهر يناير 2024 كما وضحت أنه تم تحديد هذا المعاد بشكل رسمي على موقع الوزارة.

كما أشارت الوزارة أيضا إلى هناك عدة طرق يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامه، حيث يمكن صرفه من خلال أي ماكينة صرف أليه عن طريق وضع الفيزا الخاصة بمعاش تكافل وكرامه.

ومن ضمن الطرق أيضا أن صرف معاش تكافل وكرامه من خلال مكاتب البريد المصري حيث يقوم الشخص بصرفها من خلال فيزه البريد الخاصة به.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

لقد وضحت وزاره التضامن الاجتماعي المصرية انه يمكن الاستعلام عن مواعيد صرف معاش تكافل وكرامه من خلال الموقع الرسمي لها ولذلك سوف نشير اليكم الخطوات الاستعلام في النقاط التالية: