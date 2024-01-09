بكام السكر والزيت في التموين؟!.. قائمة أسعار السلع التموينية شهر يناير 2024 وأهم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين

منذ أن بدء شهر يناير لعام 2024 وأهم ما يشغل بال الكثير من الأشخاص والمواطنين هي أسعار السلع التموينية حيث قد أوضحت وزارة التموين أسعار كافة السلع التموينية منذ بداية شهر يناير للعام الجديد، وذلك حتى يعرف الأشخاص أسعار هذه السلع ونظرا أيضا لغلاء الأسعار داخل الاسواق المصرية منذ بدايه العام الجديد، وصعوبة المعيشة حيث يحرص معظم الأشخاص على توفير السلع التموينية نظرا لأنها تكون بأسعار مخفضة عن باقي الاسواق وسوف نشير إليكم في هذا المقال إلى أسعار السلع التموينية لشهر يناير في عام 2024.

أسعار السلع التموينية يناير 2024

لقد وضحت وزارة التموين المصرية قائمة أسعار السلع التموينية، منذ بداية شهر يناير 2024 وذلك حتى يشعر المواطنين بالاطمئنان حول السلع التموينية وإليكم قائمة هذه الأسعار في النقاط التالية:

من أهم السلع التي يسأل عنها الكثير من الاشخاص عن سعرها داخل بطاقه التموين هي سلعه السكر حيث يبلغ سعر كيلو جرام من السكر حوالي 12.60 جنية.

بينما يصل سعر زجاجة الزيت والتي يبلغ سعتها حوالي 800 جرام، إلى سعر 30 جنيه مصري، حيث تعد هذه الأسعار مناسبة بالنسبة إلى السوق.

أما عن سعر كيلو الدقيق داخل بطاقة التموين فيبلغ سعره 18 جنية مصري، حيث يعد الدقيق من أهم السلع التي يحتاج إليها المواطنين.

أما عن سعر كيس المكرونة والذي يبلغ سعة 400 جرام فيبلغ سعره 7 جنية مصري.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقات التموين

أوضحت وزارة التموين أن هناك مجموعة من الأوراق الرسمية يلزم تقديمها عند التقديم على بطاقة التموين ولذلك سوف نشير إليكم إلى هذه المستندات في النقاط التالية: