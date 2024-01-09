خد بالك وانت بتصرف.. نصيب الفرد في التموين شهر يناير 2024 من الزيت والسكر وقائمة أسعار السلع التموينية لهذا الشهر

منذ بداية شهر يناير لعام 2024 ويتساءل الكثير من الأشخاص عن نصيب الفرد في التموين شهر يناير حيث تعد السلع التموينية من أهم الأشياء التي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص نظرا لإرتفاع الأسعار في الكثير من الأسواق حول معظم السلع، ولذلك سوف نشير اليكم في هذا المقال نصيب الفرد في بطاقه التموين لشهر يناير لعام 2024 وما هي أسعار السلع داخل بطاقة التموين فتابعوا معنا في هذا المقال لتتعرفوا على كل هذه التفاصيل.

نصيب الفرد في التموين شهر يناير 2024

نظرا لتساءل معظم الكثير من الأشخاص، لقد أوضحت وزارة التموين كافة الأسعار ونصيب الفرد في التموين شهر يناير من السلع التموينية من بداية العام الجديد 2024، ولذلك سوف نشير إليكم في هذه النقاط إلى نصيب الفرد الموضح في النقاط التالية:

أوضحت وزارة التموين المصرية إلي أنه نصيب الفرد من السكر يصل الى 2 كيلو جرام، كما أنه يمكن أن يزيد بحد أقصى إلى 4 كيلو على بطاقه التموين لشهر يناير.

كما أشارت الوزارة أيضا إلى أن نصيب الفرد من زجاجه الزيت يصل الى أربع زجاجات بسعه 800 جرام بحد اقصى.

كما أكدت وزاره التموين أيضاً إلى أن نصيب الفرد في بطاقه التموين يصل إلى 50 جنيه للفرد حيث أنه أكدت أن نصيب الفرد كما هو كما كان في العام السابق ولا يوجد اي زياده عليه.

أسعار السلع التموينية في شهر يناير 2024

سوف نوضح لكم أسعار السلع التموينية خلال شهر يناير 2024 كما وضحت وزاره التموين المصرية وإليكم هذه الأسعار موضحة في النقاط التالية: