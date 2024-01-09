خد بالك وانت بتصرف.. نصيب الفرد في التموين شهر يناير 2024 من الزيت والسكر وقائمة أسعار السلع التموينية لهذا الشهر
منذ بداية شهر يناير لعام 2024 ويتساءل الكثير من الأشخاص عن نصيب الفرد في التموين شهر يناير حيث تعد السلع التموينية من أهم الأشياء التي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص نظرا لإرتفاع الأسعار في الكثير من الأسواق حول معظم السلع، ولذلك سوف نشير اليكم في هذا المقال نصيب الفرد في بطاقه التموين لشهر يناير لعام 2024 وما هي أسعار السلع داخل بطاقة التموين فتابعوا معنا في هذا المقال لتتعرفوا على كل هذه التفاصيل.
نصيب الفرد في التموين شهر يناير 2024
نظرا لتساءل معظم الكثير من الأشخاص، لقد أوضحت وزارة التموين كافة الأسعار ونصيب الفرد في التموين شهر يناير من السلع التموينية من بداية العام الجديد 2024، ولذلك سوف نشير إليكم في هذه النقاط إلى نصيب الفرد الموضح في النقاط التالية:
- أوضحت وزارة التموين المصرية إلي أنه نصيب الفرد من السكر يصل الى 2 كيلو جرام، كما أنه يمكن أن يزيد بحد أقصى إلى 4 كيلو على بطاقه التموين لشهر يناير.
- كما أشارت الوزارة أيضا إلى أن نصيب الفرد من زجاجه الزيت يصل الى أربع زجاجات بسعه 800 جرام بحد اقصى.
- كما أكدت وزاره التموين أيضاً إلى أن نصيب الفرد في بطاقه التموين يصل إلى 50 جنيه للفرد حيث أنه أكدت أن نصيب الفرد كما هو كما كان في العام السابق ولا يوجد اي زياده عليه.
أسعار السلع التموينية في شهر يناير 2024
سوف نوضح لكم أسعار السلع التموينية خلال شهر يناير 2024 كما وضحت وزاره التموين المصرية وإليكم هذه الأسعار موضحة في النقاط التالية:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 3.75 جنيه.