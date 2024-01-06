رسميًا “موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024” بعد إضافة الزيادة الجديدة في يناير

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024تشهد الساحة العراقية حالة من الترقب والانتظار المشوق بين صفوف المتقاعدين في العام 2024، حيث أثارت العديد من البحوث والتقارير حول زيادة رواتب المتقاعدين اهتماما كبيرا يبدو أن الشغف والتوقعات تتراكم بين أفراد هذه الفئة من المجتمع، مما يجعلهم يترقبون بفارغ الصبر موعد صرف الرواتب لشهر ديسمبر.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

في نهاية المطاف، يظهر القرار بزيادة رواتب المتقاعدين كخطوة إيجابية تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل هذه الفئة الهامة من المجتمع العراقي، وقد يكون له تأثير إيجابي على الحياة اليومية للمستفيدين من هذه الزيادة في الفترة القادمة.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

الآن يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المحافظات العراقية من خلال الرابط التالي.

الدخول على الرابط وزارة المالية العراقية.

ثم النقر على (الاستعلام) عن رواتب المتقاعدين 2024.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام (الاسم ورقم الهوية).

الضغط على كلمة (استعلام).

سيظهر كافة التفاصيل الخاصة بالراتب التقاعدي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

في إعلان حديث أصدرته وزارة المالية العراقية، تم الكشف عن تفاصيل مهمة بشأن صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2024، وفقا للإعلان، من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم السادس والعشرون من كل شهر حيث سيتم صرف هذه الرواتب في يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2024، ستصل الزيادة الجديدة إلى مبلغ 100 ألف دينار عراقي بتحسين ظروف المتقاعدين ورعايتهم.