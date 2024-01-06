موعد بداية الامتحانات النهائية بالترم الاول 2024 لجميع الصفوف الدراسية “ابتدائي وإعدادي وثانوي”

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات خلال الفترة الأخيرة الماضية عن موعد بداية الامتحانات النهائية بالترم الاول 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بداية امتحانات الترم الاول لجميع الصفوف الدراسية وذلك يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية قد أعلنت عن جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول ، وخلال السطور التالية نكشف عن موعد بداية الامتحانات النهائية بالترم الاول 2024.

موعد بداية الامتحانات النهائية بالترم الاول 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد بداية الامتحانات النهائية بالترم الاول 2024 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 لجميع سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2024 ، ويتعد جميع الطلاب بالمذاكرة والمراجعة خلال الأيام الحالية للاستعداد لبداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، و شددت وزارة التربية والتعليم على جميع الطلاب ضرورة الالتزام بقواعد الامتحانات والاستعداد بشكل جيد لامتحانات نصف العام.

موعد اجازة منتصف العام 2024

بعد التعرف على موعد بداية الامتحانات النهائية بالترم الاول 2024 يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية اجازة منتصف العام وذلك يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 حيث تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، وتستمر اجازة نصف العام لمدة اسبوعين كاملين لتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ، ويأمل جميع الطلاب قضاء وقت ممتع خلال إجازة نصف العام.