رابط التقديم في مسابقة 11 ألف وظيفة معلم مساعد 2024 ….والشروط والأوراق المطلوبة

رابط التقديم في مسابقة 11 ألف وظيفة معلم مساعد 2024، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تدشين مسابقة 11 الف وظيفة معلم مساعد وبدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية .

مسابقة 11 ألف وظيفة معلم مساعد 2024

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور”رضا حجازي” عن مسابقة 11 ألف وظيفة معلم مساعد 2024، التي لاقت اهتمام وبحث عدد كبير من الخريجين والراغبين في الحصول على وظيفة معلم مساعد، وتسعى وزارة التربية والتعليم على سد فجوة العجز الذي تعاني منه من نقص معلمين في عدد من المدارس والنهوض بالعملية التعليمية، وصرح مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم بداية من 18 يناير 2024 حتى 31 من نفس الشهر، إلا أن الوزارة وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم وهي:

شروط التقديم على مسابقة 11 ألف وظيفة معلم مساعد

أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يكون حكم على المتقدم في قضية مخلة بالشرف.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 40 عام.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات والكشف الطبي.

يجب على المتقدم دفع 26 جنيه رسوم في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف معلم مساعد 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق والمستندات المطوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد 2024 والتي جاءت كالتالي: