القطه الآن.. تردد قناة الرابعة الرياضية hd الجديد 2024 لمتابعة مباراة أسود الرافدين اليوم ” العراق vs كوريا الجنوبية”

يواجه اليوم أسود الرافدين منتخب كوريا الجنوبية في كأس أسيا لعام 2023، حيث جولة ودية ولكنها قوية للغاية تجمع كلا الفريقان، ولذا نجد البحث الآن قائم عن القنوات الناقلة لمباراة العراق وكورويا الجنوبية، وفي تقرير اليوم نرصد لكم تردد قناة الرابعة الرياضية hd الجديد وكيف يمكن تثبيته، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة الرابعة الرياضية hd الجديد

واحدة من القنوات الناقلة لمباراة العراق وكورويا الجنوبية اليوم هي قناة الرابعة العراقية، ولهذا البحث الآن قائم من قبل مشجعي منتخب العراق عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية، ويأتي ترددها على النحو التالي:

نايل سات

تردد القناة:12563.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

عرب سات

تردد القناة 10892.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

وكل ما عليك هو حمل جهاز الريموت الخاص بجهاز استقبالك، ومن ثم النقر على إضافة قناة من القمر الصناعي، وابدأ في تدوين الإحداثيات الخاصة بالقناة، وبعدها ستتمكن من متابعة المباراة اليوم وأي مباريات أخرى تقوم القناة ببثها على شاشتها.

موعد مباراة العراق وكوريا اليوم

وقع منتخب العراق بالمجموعة الرابعة مع ميسام وإندونسيا واليابان، بينما كوريا الجنوبية بالمجموعة الخامس مع البحرين والأردن وماليزيا، وتنطلق اليوم جولة ودية ضمن كأس العالم أسيا 2023 بين العراق وكوريا، حيث يأتي موعد المباراة على النحو التالي: