هتدفعها بالسعر القديم!! خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الارضي برقم الموبايل 2024

مع بداية كل شهر ميلادي يتم التساؤل من جانب عدد لا يحصى من الأشخاص بمصر عن الطريقة التي تتعلق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، فمن المعروف أنه يمكن أن يتم الاستعلام عن تلك الفاتورة بمنتهى السهولة واليسر إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي والالكتروني الذي يرتبط بالشركة المصرية للاتصالات، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن للأشخاص الذين يرغبون في سداد تلك الفاتورة أن يقوموا بالسداد إلكترونيا، وذلك من خلال عدة طرق، وفيما يلي في هذا المقال سنقوم بتناول الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك الفاتورة، وايضا الرابط المخصص للاستعلام عنها.

خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الارضي

أوضحت شركة أي أنه يمكن للأشخاص الذين يريدون أن يتعلموا عن فاتورة التليفون الارضي المتعلقه طيبه بهم أن يقوموا بذلك الكترونيا، بواسطة الموقع المتعلق بها، ومن خلال السير على الخطوات التي بينتها والتي تكون كما يلي:

الخطوة الأولى الولوج إلى الموقع الرسمي والإلكتروني الذي يتعلق بالشركة من هنا.

الخطوة الثانية كتابة كود المحافظة.

الخطوة الثالثة إدخال رقم التليفون الأرضي.

الخطوة الرابعة النقر على زر إظهار النتيجة.

سداد فاتورة التليفون الارضي

بعد ان قمنا بالاشارة الى الخطوات اللازمة للاستعلام عن قيمة تلك الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي يمكننا أن نقول إنه من الممكن للأشخاص الذين يريدون سداد تلك الفاتورة، أن يقوموا بدفعها بصورة إلكترونية عن طريق الموقع الخاص بالشركة، واتباع الخطوات المقبلة: