“آخر كلام” موعد إيداع الدفعة 74 حساب المواطن 1445…. وشروط الاستحقاق

موعد إيداع الدفعة 74 حساب المواطن 1445، يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية التعرف على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 74 التي من المقرر أن يتم صرفها في شهر يناير 2024، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد إيداع الدفعة 74 حساب المواطن 1445 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

موعد إيداع الدفعة 74 حساب المواطن 1445

حيث نشرت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على الإنترنت أن موعد إيداع الدفعة 74 حساب المواطن 1445 سوف بكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري، ولا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن تبكير موعد صرف الدفعة 74 ، وأكدت وزارة الموارد والتنية البشرية أنه في حالة تأخير أو تبكير موعد صرف حساب المواطن أن يكون اليوم العاشر من الشهر الميلادي إجازة أو عطلة رسمية في المملكة العربية السعوديةـ وشددت وزارة الموارد على المواطنين المستفيدين من حساب المواطن تحديث البيانات المطلوبة منهم حتى يستمر المواطن في الصرف دون انقطاع.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1445

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن فتح باب التسجيل في حساب المواطن للأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: