تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf في كل أقضية ومحافظات العراق عبر spa.gov.iq

بحث متواصل لا ينقطع من قبل المواطنين والمواطنات بالعراق يتساءلون عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf الوجبة الجديدة الخاصة بشهر يناير، والذي وضحت بها وزارة العمل العراقية أنها ستقوم بالإعلان عن المشمولين بهذه المنحة في بداية يناير العام الجديد 2024 ونوضح لكم بتقرير اليوم آخر أخبار الرعاية الاجتماعية وكيف يمكن الاستعلام عن المشمولين بها بعد إعلان وجبات جديدة، فتابعوا معنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

الوجبة القادمة من الرعاية هي السابعة والتي من المفترض أن تكون وجبة شهر يناير، حيث بناء على التصريحات الأخيرة فإن هذه الوجبة سيتم إعلان المشمولين بها في بداية شهر يناير 2024، وقيل أيضًا أن سبب تأخير إعلان المشمولين بهذه الدفعة هي قلة الموظفين، كما قيل أن وزارة العمل تنتظر الرد من المالية على شمول أعداد أكبر، مع العلم أن رواتب الرعاية الاجتماعية ثابتة كما هي 450 ألف دينار عراقي، على أن يتم شمول أعداد أكثر في برنامج الرعاية الاجتماعية، وانتظروا قريبًا إعلان مشمولي وجبة يناير السابعة.

تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

بعد الإعلان رسميًا عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والتي ستكون السابعة، يمكن للمواطنين الدخول إلى موقع مظلتي باحثين عن أسمائهم ضمن الكشوفات، حيث سيكون تحميل الكشوفات باتباع الخطوات التالية: