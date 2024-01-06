تحميل pdf.. اسماء المشمولين بدعم الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة شهر يناير 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وموقع مظلتي

تساؤلات مستمرة حول اسماء المشمولين بدعم الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة شهر يناير 2024، البحث عن الرعاية الاجتماعية كشوفات الأسماء ضمن عمليات البحث الرائجة والتي لن تتوقف لحظة واحدة منذ إعلان التسجيل على الدفعة السابعة، اليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي اسماء المشمولين بدعم الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة شهر يناير 2024.

اسماء المشمولين بدعم الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة شهر يناير 2024

لقد مضى أكثر من ثلاثة أسابيع على الموعد التي حددته وزارة العمل الاستعلام عن الدفعة السابعة لكن اصدرت الوزارة قرار بأن الموعد تم تأجيله لانشغال الفريق المختص الفترة الماضية بإنتخابات الوزراء، والخبر السعيد الذي اعلنت عنه الوزارة في احدى اللقاء التلفزيونية أن إعلان كشوف الدفعة السابعة يكون خلال الأيام الاولى من يناير الجاري 2024 وفي اقرب وقت ممكن يتم اعلان المشمولين الذي يتجاوز عددهم أكثر من 80 الف مستفيد من عموم المحافظات ولاستخراج النتائج إلكترونياً عليكم اتباع ما يلي

فتح متصفح جوجل كروم. ثم تسجيل الدخول عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. اختيار الحماية الاجتماعية. ثم الضغط على الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة. اسم المحافظة. رقم الهوية. الضغط على تنزيل الكشوفات. ثم فتح الملف.

ضوابط وشروط التسجيل في الرعاية الأجتماعية الدفعة الثامنة 2024

جميع المصادر التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفيد بوجود دفعة ثامن من الوجبة التاسعة يتم إطلاق موعد التسجيل عليها الفترة القادمة ويجب أن يتوفر بجميع المتقدمين الشروط التالية:.