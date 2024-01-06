في الوقت الحالي يتطلع الكثيرون من عشاق كرة القدم إلى معرفة تفاصيل مباراة العراق وكوريا الجنوبية والتي تعتبر مباراة ودية تسبق النهائيات المقبلة لكأس آسيا يتوقع أن تكون هذه المواجهة من الفرق ذات القوة الكبيرة حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز بها للحصول على تفاصيل حول موعد المباراة والقنوات الناقلة لها يمكنكم متابعة السطور التالية.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية

من المقرر أن تقام مباراة العراق وكوريا الجنوبية اليوم السبت القادم الموافق 6 يناير 2024 سيتم انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العراق والمملكة العربية السعودية وفي الساعة التاسعة بتوقيت دبي من المتوقع أن ينقل الموعد على قناة أبو ظبي الرياضية وقناة الرابعة العراقية.

تشكيلة منتخب العراق المتوقعة

من المتوقع أن تظهر تشكيلة المنتخب العراقي في المباراة المقبلة يوم السبت على النحو التالي:

خط الدفاع

فرانس ضياء

على عدنان

زيد تحسين

ريبين سولاقا

سعد ناطق

حسين علي

محي الدين

أحمد يحي

دوسكي

خط الوسط

إبراهيم بايش

أحمد علي

أمير العماري

زيدان إقبال

أمجد عطوان

أسامة رشيد

بشار رسن

يوسف أمين

علي جاسم

دانيلو السعد

خط الهجوم

مهند علي

أيمن حسين

علي الحمادي

حراس المرمى:

أحمد باسل

فهد طالب

جلال حسن

بهذا التشكيل المتوقع يتطلع المنتخب العراقي لتحقيق أداء قوي في المباراة المقبلة حيث يجتمع اللاعبون من مختلف الخطوط لتحقيق التناغم وتحقيق الفوز يعكس التشكيل المتوقع القوة والتنوع في القوام الفني للمنتخب ويظهر التركيز على تحقيق التوازن بين الخبرة والشباب في تشكيلة الفريق.