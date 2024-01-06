أستعلم الآن|.. خطوات الاستعلام عن اسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2024 وكيفية التقديم؟

في الآونة الأخيرة، يقوم العديد من المواطنين العراقيين بالبحث عن أسماء منحة المليون ونصف للعائدين، وهي مبادرة قدمتها الحكومة العراقية لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية في البلاد، وأصدرت وزارة الهجرة إعلانًا حول الوجبة رقم 32، وضمت قائمة بأسماء المستحقين لهذه المنحة، وسيتم صرف المنحة من خلال البطاقات الذكية، ولمزيد من التفاصيل، يُرجى متابعة الأخبار القادمة.

أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2024

أعلن وزير الهجرة العراقي عن أسماء المستفيدين من منحة المليون ونصف للعائدين في الوجبة رقم 32، حيث بلغ عددهم 8536 أسرة عراقية، وسيتم صرف المنحة عبر البطاقات الذكية، وقد بدأ المواطنون الذين تم الإعلان عن أسمائهم في استلام مستحقاتهم المالية.

الاستعلام عن اسماء منحة المليون ونصف للعائدين

قدمت وزارة الهجرة والمهجرين خطوات بسيطة للاستعلام عن أسماء مستفيدي منحة المليون ونصف المليون للعائدين، وهي كالتالي:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين.

2. اختيار كلمة “منح”.

3. إدخال رقم الهاتف المحمول.

4. النقر على كلمة “بحث”.

ستظهر قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين المتناسبة مع بياناتك.

ما هي خطوات تقديم منحة المليون ونصف بالعراق؟

يمكنك، عزيزي القارئ، التقديم على منحة المليون ونصف إلكترونيا باتباع الخطوات التالية: