يشغل إعلان نتيجة حج القرعة السياحي 1445-202 مكانة خاصة في قلوب الكثيرين حيث ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر هذه اللحظة المهمة أعلنت وزارة السياحة والآثار أن نتائج هذه القرعة المنتظرة ستتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة يأتي هذا الإعلان في سياق اهتمام واسع من قِبَل الكثيرين حيث يشير إلى البداية الرسمية لعملية اختيار 23,000 حاج من بين 53,000 متقدم للمشاركة في الحج السياحي تجرى القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج الموحدة التي تتولى إدارتها وزارة الداخلية مما يعزز الشفافية والعدالة في عملية الاختيار.

نتيجة حج القرعة السياحي 1445-2024

إذا كنت من الراغبين في الاطلاع على أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي لعام 2024 يمكن ذلك بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

يتطلب الأمر أولاً زيارة بوابة الحج الموحد عبر الإنترنت من هنا حيث يتم نشر النتائج بشكل رسمي.

عند دخول البوابة ابحث عن أيقونة الاستعلام عن نتيجة القرعة يمكن أن تكون هذه الأيقونة موجودة في الصفحة الرئيسية أو في قسم خاص بالنتائج.

سيطلب منك إدخال بعض البيانات الضرورية مثل الرقم القومي ورقم المصنع يجب توفير هذه المعلومات لضمان الوصول الآمن والدقيق إلى نتيجة القرعة.

اكتب رمز التحقق المعروض في الصورة المقدمة للتحقق من هويتك وتأكيد عملية الاستعلام.

بمجرد إدخال البيانات انقر على زر بحث للبدء في عملية الاستعلام عن النتيجة.

بمجرد إعلان وزارة السياحة عن النتائج رسميًا ستظهر لك التفاصيل الكاملة للحاج الذي تم اختياره مثل اسمه والمستوى المتقدم له.

شروط حج وزارة السياحة 2024

تعد قرعة حج وزارة السياحة والآثار المصرية للموسم 2024-1445 فرصة ثمينة للمواطنين لأداء فريضة الحج ولكن لضمان تأهيل المشاركين يتوجب عليهم الالتزام بعدة شروط أساسية. يتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم لقرعة الحج مواطنًا مصريًا للحصول على فرصة المشاركة.

ينص الشرط الثاني على أن يكون لدى المتقدم إقامة دائمة في مصر لضمان اهتمامه الكامل بالحج والالتزام بالشروط.

يتطلب من المتقدم أن يكون قد أنهى خدمته العسكرية، أو أن يكون معفى منها، أو أن يكون قد تم تأجيلها مؤقتًا.

إذا كان المتقدم يعمل في جهة حكومية أو عسكرية، فيجب أن يحصل على تصريح سفر من هذه الجهة.

يتوجب على المتقدم أن يكون لائقًا جسديًا وصحيًا، مما يضمن قدرته على أداء فرائض الحج بشكل كامل.

يجب أن يكون المتقدم للقرعة حاصلًا على جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ السفر.

يشترط على المتقدم أن يكون قد أدى مناسك الحج لآخر مرة في غضون 7 سنوات للنساء و5 سنوات للرجال.

بالالتزام بهذه الشروط، يمكن للمشاركين ضمان تأهيلهم للمشاركة في القرعة وفرصة أداء فريضة الحج بسلام ويسر.