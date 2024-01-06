يُقدم لكم هذا المقال خطوات التسجيل في منصة دعم السكن 2024 حيث يحتل برنامج الدعم المباشر مكانة ريادية في عمليات البحث داخل المغرب خلال الفترة الأخيرة نظرًا للدعم المالي المباشر الذي يقدمه للمواطنين المغاربة الذين يستوفون الشروط المحددة من قبل الحكومة تشمل هذه الشروط، على سبيل المثال أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المغربية وتوفر شروط أخرى تتعلق بالأهلية والتي سنكشف عنها في هذا المقال من خلال بوابة الصبح الإلكترونية.

التسجيل في منصة دعم السكن 2024

يقدم هذا الدليل إرشادات حول كيفية التسجيل في منصة دعم السكن 2024 حيث يمكن للمستفيدين من هذا البرنامج الاستفادة من دعم مالي لتحسين ظروف السكن الخاصة بهم إليك الخطوات المفصلة لتسهيل عملية التسجيل:

ابدأ بزيارة منصة دعم السكن عبر الموقع الإلكتروني المخصص من هنا.

على النافذة الرئيسية للمنصة ابحث عن أيقونة اطلب الاستفادة من الدعم المباشر للسكن وانقر عليها للوصول إلى صفحة التسجيل.

قبل أن تبدأ في تعبئة النموذج اطلع عن كثب على جميع الشروط والأحكام المتعلقة ببرنامج الدعم، ثم وافق عليها.

قم بإدخال رقم بطاقتك الوطنية كمرحلة أولى للتحقق من هويتك.

بدءًا من هنا قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة ثم سجل بيانات المسكن بدقة.

ارفق المستندات المطلوبة مثل صورة من بطاقة الهوية وأي وثائق أخرى تثبت الحاجة إلى الدعم.

بعد استكمال تعبئة النموذج وتحميل المستندات قم بإرسال الطلب لتسجيله في نظام البرنامج.

انتظر حتى يتم التواصل معك بشأن طلبك يمكن أيضًا متابعة حالة طلبك عبر الموقع أو الاستعلام عنه للحصول على نتيجتك.

من خلال اتباع هذه الخطوات بعناية يمكن للمستخدمين الاستفادة بشكل فعال من برنامج الدعم المباشر لتحسين ظروف السكن الخاصة بهم.

شروط التسجيل في منصة الدعم المباشر للسكن

شروط التسجيل في منصة دعم السكن 2024 حيث يعد هذا البرنامج فرصة مهمة للمواطنين المغاربة للحصول على دعم مالي لتحسين ظروف السكن الخاصة بهم إليكم تلخيص للشروط المهمة للتأكيد على أهلية المستفيدين:

يشترط على المستفيد أن يكون مواطنًا مغربيًا للتمتع بفرصة الاستفادة من برنامج الدعم المباشر.

يجب أن لا يكون المستفيد قد استفاد سابقًا من أي منحة من الدولة تتعلق بمجال السكن لضمان توجيه الدعم للحالات التي لم تستفد منه سابقًا.

يشترط عدم ملك المستفيد لعقار مخصص للسكن عند تاريخ الحصول على المنحة.

لا يجوز للمستفيد تجاوز ثمن شراء السكن المستحق للدعم حاجز 700,000 درهم بمراعاة احتساب الرسوم الإضافية.

يجب أن يتوفر السكن المستهدف على رخصة السكن منذ بداية يناير 2023 لضمان توافر الشروط القانونية.

يجب أن يكون السكن المستهدف للشراء هو سكن للبيع الأول وأن يحتوي على الأقل على غرفتين مما يعزز فرص الحصول على دعم المبادرة.

تلتزم هذه الشروط بتوجيه الدعم إلى الفئات المحتاجة وضمان العدالة في توزيع المنافع للمزيد من المعلومات والنتائج الانتقائية للمتقدمين، يمكنكم زيارة الرابط المرفق.