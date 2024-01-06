من المتوقع أن يبدأ التسجيل في سكنات عدل 3في الجزائر في بداية شهر يناير (جانفي) 2024 عبر الوكالة الإلكترونية لعدل أوضحت وزارة السكن الجزائرية شروط التقديم للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه السكنات حيث سيتم إجراء التسجيل والاكتتاب بشكل رقمي وفقًا لوزير السكن سيتم استخدام رقم التعريف الوطني والضمان الاجتماعي في عمليات التسجيل لسكنات عدل 3 يفترض أن ينطلق الاكتتاب قبل نهاية النصف الأول من عام 2024.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3

نقدم دليلا شاملا حول كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 للعام 2024 يتيح هذا البرنامج فرصة للمستفيدين للحصول على سكن بشروط ميسرة، ولضمان الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً دخول الموقع الرسمي لوكالة عدل للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة حول عملية التسجيل من هنا.

قم بتسجيل الدخول عبر الموقع باستخدام جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ودقيقة وذلك لضمان صحة المعلومات المقدمة.

أدخل البيانات الضرورية مثل رقم التعريف الوطني وبيانات بطاقة التعرف البيومترية قد يطلب منك التأكد مما إذا كنت قد استفدت من أي إعانة سكن سابقًا.

بعد استكمال تقديم البيانات يتم دراسة الملفات للتحقق من استيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3.

بمجرد الانتهاء من إدخال البيانات والتحقق من استيفاء الشروط يمكن طباعة وصل التسليم لتأكيد إرسال ملفك للتقديم في برنامج سكنات عدل 3.

في حال واجهتك مشكلة تقنية أثناء عملية التسجيل يمكن تقديم طعن إذا كنت تستوفي الشروط ولم تتمكن من التسجيل حيث سيتم دراسة حالتك.

شروط التسجيل في برنامج عدل 3