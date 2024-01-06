“مبروك مقدماً” رابط الإستعلام عن نتائج وأسماء المقبولين بالحج| نتيجة حج القرعة 2024

رابط الإستعلام عن نتائج وأسماء المقبولين بالحج، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه البوابة المصرية الموحدة للحج، والخاص بالإستعلام عن أسماء المقبولين في حج القرعاة 2024، وذلك تيسيراً على المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس في المكاتب والهيئات الحكومية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج وأسماء المقبولين بالحج 2024 .

رابط الإستعلام عن نتائج وأسماء المقبولين بالحج 2024

حيث أعلنت البوابة المصرية الموحد للحج، عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن حج القرعة لعام 2024 والذي يمكن للمواطن الإستعلام من داخل المنزل، وذلك عن طريق الرقم القومي للمواطن وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة حج القرعة 2024 وأسماء الفائزين في الحج هذا العام …..

الدخول على الصفحة الرسمية لبوابة الحج على الإنترنت .

ثم اضغط على استعلام النتيجة الخاصة بالقرعة 2024.

ادخل الرقم القومي في الخانة الموجودة أمامك.

ثم ادخل كود التحقق الموجود أمامك على الشاشة.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالطلب المقدم .

كما سوف يظهر أمامك الأوراق والمستندات المطلوبة من المتقدم وتكاليف الحج .

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