تترقب جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم معرفة موعد مباراة مصر وتنزانيا والتي تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار ابتداءً من 13 يناير الجاري يدخل منتخب مصر هذه المواجهة بروح معنوية مرتفعة حيث أجرى عشر مباريات خلال العام الماضي حقق الانتصار في ثماني منها وتعادل في مباراة وخسر في مباراة واحدة تأتي هذه المباراة الودية كفرصة للفريق لتجربة أداء اللاعبين وتحسين الانسجام الجماعي.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

تنتظر جماهير كرة القدم بفارغ الصبر موعد مباراة مصر وتنزانيا حيث ستقام المباراة في استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 وذلك استعدادًا لمشاركة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية المقررة في كوت ديفوار يعتبر هذا اللقاء فرصة هامة لتجربة أداء الفريق وتحسين الأداء الفني قبل المشاركة في البطولة الكبيرة.

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت الإمارات ستنقل المباراة حصريًا عبر قناة أون تايم سبورت مما يوفر للجماهير فرصة لمتابعة اللقاء بشكل مباشر وتفاعل مع أداء منتخب مصر.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد تنزانيا 2024

من المتوقع أن تكون مباراة المنتخب المصري ومنتخب تنزانيا الودية ذات أهمية خاصة لعشاق كرة القدم ويسعدنا أن نعلمكم بأنه سيتم نقل هذه المباراة عبر القناة الرياضية المصرية الحصرية وهي قناة أون تايم سبورت يتيح لك هذا النقل فرصة متابعة اللقاء بكل سهولة وتفاصيله بدقة حيث تعتبر أون تايم سبورت مصدراً رئيسياً لنقل جميع مباريات المنتخب المصري والأندية المحلية.

لاستقبال قناة أون تايم سبورت عبر النايل سات، يمكنك متابعة التردد الخاص بها الذي يأتي على النحو التالي:

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

من خلال ضبط الريسيفر الخاص بك على هذه الإعدادات ستتمكن بسهولة من الاستمتاع بمشاهدة المباراة ومتابعة أحداثها بجودة عالية يعد ذلك خطوة هامة لجعل تجربة متابعة المباريات أكثر سهولة وراحة للمشجعين.