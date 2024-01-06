التقاعد تُعلن زيادة 100 ألف دينار في رواتب المتقاعدين

أعلنت هيئة التقاعد العراقية، عن زيادة رواتب المتقاعدين في جميع المحافظات بقيمة 100 ألف دينار عراقي، يتم إضافتهم إلى الراتب الشهري للمشترك، حيث إن هذه الزيادة تم العمل على تنفيذها منذ أقل من شهرين بعد توفير التمويل اللازم لها، حتى أن قرار الزيادة جاء بعد اجتماع بين مجلس الوزراء ووزاتي العمل والمالية، ليتم الوقوف على توزيع الرواتب بقيمة الزيادة المنوط بها في العراق.

صرف 100 ألف دينار زيادة

وفي نفس السياق، أكد ماهر رشيد، رئيس هيئة التقاعد، أن قرار الزيادة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، جاء بعد توفير نحو مليون دينار عراقي داخل الهيئة مع باقي التمويل المنوط صرفه لجميع المشتركين، هذا وأن بداية أول صرف الزيادة كانت مع بداية شهر ديسمبر الماضي، لكي يحصل عليه جميع المواطنين في محافظات العراق، حتى أنه أصبح من السهل إمكانية الإستعلام عن الزيادة المنوط بها عبر موقع وزارة المالية الرسمي.

زيادة رواتب المتقاعدين

وأوضح رشيد في بيان رسمي له مؤخرًا، أنه تم تطبيق الزيادة بعد وصول الأموال المخصصة لهذه الزيادة داخل هيئة التقاعد، حتى أن راتب المتقاعد الأساسي وصل لميلون دينار عراقي، قبل أن يتم استقطاعة للورثة، على أن يحصل كل وريث مستحقًا على الراتب شامل للزيادة التي تم تطبيقها في العراق، مما تثساهم حكومة العراق على توفير كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على الراتب التقاعدي، في إطار حزمة الإصلاحات التي يتم العمل على تحسينها.