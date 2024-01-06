رابط tawdif.men.gv.ma النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024 PDF وزارة التربية الوطنية

تسود حالة من الترقب بين المتقدمين الذين اجتازوا امتحانات التعليم النهائية في الأكاديميات التابعة للتربية الوطنية، نتيجة لتأخر الإعلان عن النتائج النهائية لتلك الامتحانات، التي كان من المقرر عرضها في الأيام السابقة، ووفقًا لمصادر داخل وزارة التربية الوطنية، صرح أن التأخير الحالي في إعلان نتائج الامتحانات كظاهرة طبيعية نتيجة الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع هذا العام، وقالت هذه المصادر أن هناك تباينًا على مستوى الأكاديميات في سرعة إكمال العملية وتحديد القوائم النهائية للناجحين.

النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023

خلال الساعات القادمة سوف تعلن وزارة التربية الوطنية النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023 عبر المواقع الرسمية، حيث القلق يتزايد بين الـ20 ألف شاب المتوقع اختيارهم بعد اجتيازهم الامتحان الشفوي، حيث يترقبون بفارغ الصبر النتائج النهائية، وأكدت المصادر تفاؤلها بأن إعلان النتائج سيتم في القريب، دون تحديد تاريخ محدد لذلك.

نتائج مباراة التعليم 2024 PDF

تشير التوقعات إلى أن الحديث حول تأجيل الإعلان عن قوائم المقبولين في مراكز التكوين الجهوية للتعليم قد يستمر حتى غد السبت، الذي يُعتبر موعدًا محتملاً للكشف عن تلك القوائم النهائية، ورغم أن المصادر لم تؤكد أو تنفي هذا الأمر، إلا أنها أوضحت عدم حص

ولها على هذه المعلومات، مستندة إلى أن غياب هذا الجانب ضمن مهامها واختصاصاتها.

موقع tawdif.men.gv.ma

يستطيع المتقدمن الاستعلام عن المقبولين في مباراة التعليم النهائية عبر الخطوات التالية :-