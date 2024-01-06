العديد من جماهير كرة القدم في مصر وعشاقها يتسائلون حاليًا عن الموعد و القنوات الناقلة مباراة مصر وتنزانيا للاستمتاع بالأداء الرياضي الرائع يأتي هذا الاستفسار في سياق استعدادات المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار ضمن إطار مباريات كأس الأمم الأفريقية نحن هنا لمتابعة آخر أخبار هذه المباراة المهمة وتقديم التفاصيل المثيرة لعشاق اللعبة.

القنوات الناقلة مباراة مصر وتنزانيا

تم وضع منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 حيث سيلتقي مع منتخبات موزمبيق وكاب فيردي وغانا في منافسات المجموعة في الوقت نفسه يجد منتخب تنزاني نفسه في المجموعة الثامنة والأخيرة حيث سيواجه منتخبات المغرب، زامبيا، وكونغو الديمقراطية.

في سياق آخر أعلن عن القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري أمام تنزانيا في إطار ودية المنتخبات 2024 أكدت قناة أون تايم سبورت على حصولها على حقوق نقل البث المباشر لهذه المواجهة الودية وذلك عبر قنواتها المفتوحة للجماهير لمعرفة تردد القناة ON TIME SPORT 1، يُقدم التفاصيل التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

سيتمكن الجماهير من متابعة اللقاء عبر هذا التردد حيث تتيح قناة أون تايم سبورت الفرصة للمشاهدين للاستمتاع بالمباريات الودية التي تسبق انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2024.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

المنتخب المصري يتجه الآن إلى مواجهة نظيره التنزاني في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لكأس الأمم الإفريقية 2024 المباراة المنتظرة ستقام مساء يوم الأحد الموافق 7 يناير على أرضية استاد القاهرة الدولي تم الإعلان من قبل رابطة الأندية عن موعد المباراة حيث ستنطلق اللقاءات في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي أما في توقيت تونس والجزائر والمغرب فسيكون اللقاء في الساعة 5:00 مساءً.