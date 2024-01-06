pdf اسماء الناجحين.. نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب عبر موقع وزارة التربية الوطنية www.men.gov.ma لجميع الجهات
نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب
نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب، الالاف من الاشخاص ينتظرون على أحر من الجمر الاعلان عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب التي تهدف إلى اختيار المعلمين الذين سينضمون إلى نظام التعليم العام لاحقا بشرط أن تنطبق عليهم الشروط التي تم الاعلان عنها سابقا، ومن المقرر أن تقوم كافة الأكاديميات الإقليمية بنشر اسماء الناجحين في نتائج مباراة العليم بالتعاقد 2024 في الاختبارات الشفوية على ملف بصيغة PDF، ليستعدوا لاستكمال اجراءات التوظيف، واليكم رابط الاستعلام عن النتائج.
نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب
من المقرر أن تعلن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية الوطنية التي لم تحدد بعد موعد الكشف عن النتيجة بشكل رسمي، حيث يتم تصنيف المتقدمين وفقا لادائهم وأداءهم خلال الاختبارات المختلفة، بما في ذلك الاختبارات الكتابية والشفوية، فالاختبار الشفوي يعد هو الحاسم في تلك المباراة حيث يتم تقييم مهارات المتقدمين في التواصل والحوار وقدرتهم على التعامل مع الطلاب، وللاطلاع على اسماء الناجحين في الاختبارات الشفوية بصيغة PDF، يتطلب اتباع الخطوات التالية بسيطة:
- افتح موقع وزارة التربية الوطنية عبر الرابط الرسمي.
- قم بالضغط على كلمة“نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024”.
- قم بإدخال جميع البيانات اللازمة والمطلوبة لتحصل على النتيجة بشكل ميسر.
- انقر على زر “استعلام” أو “بحث” لاستعراض النتائج.
- في حالة نجاحك عليك استكمال كافة اجراءات التوظيف.
قوائم الناجحين النهائية في التعليم بالتعاقد 2023-2024
تلك هي قوائم الناجحين النهائية في مسابقة التعليم بالتعاقد للعام 2023-2024 في عدة جهات بالمغرب:
- جهة طنجة تطوان الحسيمة: عدد المناصب 2297.
- جهة سوس ماسة: عدد المناصب 1101.
- جهة بني ملال خنيفرة: عدد المناصب 1507.
- جهة الشرق: عدد المناصب 1585.
- جهة العيون الساقية الحمراء: عدد المناصب 177.
- جهة درعة تافيلالت: عدد المناصب 1857.
- جهة مراكش أسفي: عدد المناصب 2710.
- جهة فاس مكناس: عدد المناصب 2125.
- جهة كلميم واد نون: عدد المناصب 292.
- جهة الداخلة واد الذهب: عدد المناصب 138.
- جهة الدار البيضاء سطات: عدد المناصب 3238.
- جهة الرباط سلا القنيطرة: عدد المناصب 2974.