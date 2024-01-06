يعتبر خبر انخفاض أسعار الذهب في مصر فرصة هامة للعديد من المواطنين الذين يسعون لشراء هذا النفيس بينما يثير قلق المستثمرين الذين يعتمدون على بيع الذهب بأسعار تفوق تلك التي اقتنوها يعتبر الذهب قيمة اقتصادية هامة ويعتبر أمانًا للراغبين في الادخار واستثمار أموالهم ومع ذلك يواجه المعدن الأصفر في الفترة الحالية تذبذبًا وعدم استقرارًا واضحًا في الأسعار حيث يتغير سعره في اليوم الواحد لأكثر من مرة مما يشكل تحديًا إضافيًا للمستثمرين.

أسعار الذهب في مصر

يستهوي الكثيرون متابعة أسعار الذهب بعد التغيرات الكبيرة التي شهدها السوق ومع انطلاق التعاملات الصباحية شهد سعر الذهب انخفاضًا يوميًا استمر حتى نهاية الجلسة وذلك في إطار تداولات الأسواق العالمية يأتي هذا التراجع في ظل طرح شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعوائد تصل إلى 27%.

وفيما يخص أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجرام عيار 24 حوالي 3657 جنيهًا بينما بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 3200 جنيه ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى حوالي 2743 جنيه في حين سجل سعر الجنيه الذهب 25600 جنيه وفي الساحة العالمية سجلت أسعار الذهب حوالي 2038 دولارًا.

تأتي هذه التحولات في سعر الذهب في سياق آخر يزيد من تعقيدات القرارات المالية حيث يتأثر الأفراد والمستثمرون بالتقلبات المستمرة يعكس هذا الانخفاض الحالي في الأسعار تأثيرات طرح شهادات البنوك وترقب السوق للعوائد المرتفعة.

أسباب تغير أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات جديدة اليوم إذ تراجعت بعد أن شهدت انخفاضًا أمس مما يمثل الانخفاض الثاني على التوالي في العام الجديد 2024 يرجع الخبراء هذا التراجع إلى تفضيل بعض الأفراد لشراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر التي تقدم عوائدًا بنسبة 27% سنويًا هذا الاتجاه أدى إلى تراجع الطلب على شراء الذهب وتراكمه بكميات كبيرة، مما أدى إلى استقرار أو انخفاض أسعاره دون زيادة.

تأثير العرض والطلب يظهر بشكل واضح على أسعار الذهب إضافة إلى التأثيرات العالمية التي تلعب دورًا مهمًا يشير الخبراء إلى أن أسعار الذهب تعتمد على تلك التقلبات بشكل كبير بالإضافة إلى ذلك يتم إعلان أسعار الذهب من قبل البورصة وتتأثر بالقيمة المصنعية وتختلف حسب المكان والعيار وعلى سبيل المثال تتراوح مصنعية الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر بين 80 و150 جنيهًا إضافية فوق سعر الجرام الواحد.