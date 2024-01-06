لينك spa.gov.iq كشوفات منصة مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة شهر يناير

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة يبحث عنها كل شخص قدم في دعم شهر يناير، حيث بإمكان كافة الأشخاص المستفيدين من معرفة الأسماء بعد إعلان الوزارة بشكل رسمي على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق التي أطلقته الوزارة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تستطيع معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بشكل إلكتروني وبسهولة ويسر، عبر اتباع هذه النتائج..

يجب على المستفيد الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل بالعراق .

الدخول إلى الصفحة التي توجد بها” الرعاية الاجتماعي ة”.

تحديد الوجبة التي ترغب في معرفة إذا تم الإعلان عنها أم لا.

إدراج الاسم ورقم البطاقة الشخصية.

تحديد المحافظة التابع لها المستحق.

النقر على خانة”أسماء المستحقين”.

النقر على زر”تحميل الملف pdf”، وذلك لسهولة عملية البحث عن اسمك داخل هذه القائمة.

حيث صرحت الوزارة مؤخرًا أنها خلال الأيام القادمة ستقوم بالإعلان عن الوجبة، وذلك حتى يحصل عليها كل شخص مع الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة:

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بغداد

قامت وزارة العمل بفتح باب التسجيل على الوجبة الاخيرة حيث كانت هذه الوجبة السابعة، وخلال هذه الوجبة يتم صرف دعم إلى حوالي 46768 أسرة، وذلك بهدف تحسين الحالة المعيشية لهم، ولكن بعد استيفاء الشروط التالية: