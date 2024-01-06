منصة مظلتي…. كشوفات الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 عموم المحافظات العراقية

كشوفات الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن رفع أسماء المقلولين في برنامج الرعاية الإجتماعية الذي يعد من أشهر برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكد وزير العمل العراقي عن أن الوزارة بدأت في استقبال الطلبات على الموقع الرسمي لها ، ومن ثم تم فرز الطلبات المقدمة وتم الموافقة فقط على الأشخاص والأسر التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلن عنها الوزارة وهي:

شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية

وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية:

أن يكون المتقدم من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

وألا يكون المتقدم مسجون أو مقيم في دور الإيواء.

كشوفات الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024