اضبطها الآن.. تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين استعدادًا لكأس آسيا 2024

بحث الكثير من المواطنين عبر حسابها الرسمي عن تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين، والتي تعد المباراة الودية الثانية لكلا المنتخبين والتي ستقام في اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر يناير 2024 في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة 18:30 في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والسعودية

والآن وخلال هذه الفقرة سنتعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين، حيث تعتبر هذه المباراة مباراة افتتاحية ودية استعداداً للدخول في كأس آسيا 2023 بالنسبة للمنتخبات المشاركة في البطولة، حيث سيقوم الأخضر بالدخول إلى المباراة على أن يقوم بتقديم بروفة جيدة وممتازة يتم توجيهها لجميع فرق القارة، ولإرسال رسالة لكافة المنتخبات ألا وهي بأن الكأس لن يخرج من المملكة العربية السعودية.

مباراة فلسطين والسعودية

ونريد التنويه بان حتى هذه اللحظة فلم تقم أي قناة بالإعلان عن بثها للمباراة كما حدث بالمباراة الأولى ولم يتم بثها أيضًا، وهذه المباراة ستقام على ملعب سعود على أن تنطلق اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة ونصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي المباراة الودية الأولى تمكن المنتخب السعودي من تحقيق فوز على منتخب لبنان لأول مرة منذ عام 2022 بهدف مقابل لاشئ، وفي كأس آسيا سيقوم المنتخب السعودي بالمنافسة مع منتخبات كلاً من تايلاند وعمان وقيرغيزستان، بينما المنتخب الفلسطيني فلقد وقع في المجموعة رقم 3 مع منتخبات الثلاثة الإمارات وإيران وهونغ كونغ.