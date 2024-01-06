“الوجبة السابعة PDF”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر وزارة العمل العراقية في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حتى الآن لم يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر موقع وزارة العمل العراقية، حيث ينتظر كافة المواطنين الكشف عن كشوف اسماء المشمولين بفارغ الصبر ليعرفوا هل سيحصلوا على راتب الرعاية الاجتماعية أم لا، خاصة وأن هناك أخبار تفيد بأن الوزارة ستعلن عن اسماء المشمولين الوجبة السابعة 2024 دفعة شهر يناير خلال ايام من الآن.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تعد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة هي التريند الذي يشغل بال الالاف من المواطنين وخاصة الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على هذا الدعم الذي يعتبر بمثابة مساعدة وعون لهم على كافة أعباء المعيشة، خاصة في ظل حالة الغلاء التي تشهدها الكثير من الاسعار وتدهور الظروف الاقتصادية، والآن مع خطوات استخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر موقع وزارة العمل العراقية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية.

اضغط على فسم الخدمات الالكترونية.

اختر كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اختر كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024. حدد الوجبة السابعة أو الأخيرة.

تحديد المحافظة التي ينتمي لها المستفيد.

إدارج المعلومات الشخصية المطلوبة.

قم بالضغط على كلمة “استعلام”.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات على جهازك.

افتح الملفات المحملة وابحث عن اسمك.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت وزارة العمل العراقية أن قريبا سيتم الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقعها الرسمي وعبر منصة مظلتي الرسمية ليتم الصرف لكل من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، حيث تقوم الوزارة شهريا بالإعلان عن دفعة جديدة مستحقة لهذا الدعم، وذلك بهدف مساعدتهم في مواجهة كافة الظروف الاجتماعية الصعبة، لذا يعد أمر تقديم الدعم كل شهر أحد أهم الأمور التي تحرص على تقديمها الحكومة العراقية للشعب العراقي، ويكون مبلغ الدعم في حالة كان المستحق فرد واحد 105 ألف دينار عراقي، وإذا كان أفراد العائلة شخصين يحصل المستفيد على 210 ألف دينار عراقي، وإذا كان أفراد الأسرة ثلاث أشخاص يحصل المستحق على 315 ألف دينار عراقي.