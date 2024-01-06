شهدت المحافظات المصرية إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين على البحث حثيثًا حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 يشمل هذا البرنامج أكثر من 5 ملايين مواطن مصري وفقًا للإحصائيات التي نشرتها وزارة التضامن تقدم هذه الخطوة الحكومية الدعم للفئات المحتاجة وتعزز الرعاية الاجتماعية .

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة حيث من المقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 15 يناير الحالي هو تاريخ الصرف يأتي هذا الإعلان لتأكيد التزام الوزارة بتقديم الدعم النقدي للأسر المحتاجة والمستحقة للمعاشات.

وتبرز الأخبار الإيجابية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة إلى 5.2 مليون أسرة يأتي هذا في إطار توجيه الجهود لتعزيز التغطية الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة في المجتمع.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة للحصول على تفاصيل معاش تكافل وكرامة عبر الإنترنت:

أولاً يتعين عليك الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية ويمكن الوصول إليه عبر الضغط على الرابط التالي من هنا.

ثم في الخطوة التالية قم باختيار خدمة الاستعلام عن تفاصيل معاش تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية المتاحة أمامك.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستفيد في الحقول المخصصة لهذا الغرض.

تأكد من صحة جميع البيانات التي أدخلتها وتحقق من دقة الرقم القومي المُدخل.

في النهاية انقر على زر استعلام لعرض نتيجة الاستعلام حيث ستظهر لك تفاصيل معاش تكافل وكرامة المتعلقة بالرقم القومي الذي أدخلته في البيانات.

تظهر هذه الخطوات البسيطة كيف يمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام بسهولة عن تفاصيلهم عبر الإنترنت مما يسهل عليهم الحصول على المعلومات الضرورية حول هذا الدعم الاجتماعي بسرعة وكفاءة.