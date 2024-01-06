موقع استخراج نتائج الطلاب الكويت 2024 الصف العاشر والحادي عشر المربع الالكتروني moe.edu.kw

نتائج الطلاب الكويت 2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بسبب زيادة الرغبة في الاطلاع على النتيجة و معرفة درجات اختبارات الفصل الدراسي الأول، ويسعى الطلاب من مختلف المراحل التعليمية إلى الاطلاع على نتيجة سواء كانوا طلاب في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة او الثانويه، ولهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موقع الكتروني رسمي يساعد الطلاب في الإطلاع على النتائج بعد الإعلان عنها ورفعها من خلال المدارس، ويستطيع الطلاب الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة عن طريق الرقم المدني.

نتائج الطلاب الكويت 2024

تحرص وزارة التربية والتعليم على توفير طريقة سهلة للطلاب من أجل الاطلاع على نتائج الطلاب الكويت 2024 ولهذا وفرت رابط الالكتروني يتمكن الطلاب من خلاله من الاطلاع على النتائج بالتفصيل، وكل ما عليهم هو الالتزام بهذه الخطوات:

قم بالولوج إلى المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم الكويتية .

اضغط على قائمة الطلاب الموجودة في الشاشة من أعلى.

اختر نتائج الطلاب في الكويت من القائمة الفرعية.

اختر نتيجة صفوف النقل سواء كانت نتيجة الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي.

اكتب الرقم المدني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له.

ثم سجل الرقم التسلسلي.

وفي النهاية انقر على الاستعلام على النتيجة حتى تظهر النتائج بالتفصيل.

منصة نتائج الطلاب بالكويت

حرصاً على تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2024 توفر وزارة التربية والتعليم منصة رسمية الإلكترونية تساعد الطلاب في التعرف على نتائجهم بكل سهولة ويسر، وتعد منصة المربع الالكتروني واحدة من أهم المواقع الإلكترونية التي توفرها الوزارة من أجل الاستعلام عن النتائج، حيث يتم رفع كافة النتائج على هذه المنصة ويستطيع الطلاب تحميل جميع المناهج الدراسية سواء للسنة الحالية أو السنة الجديدة بعد تسجيل الدخول على هذا الموقع.