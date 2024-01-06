زيادة المعاشات لشهر يناير 2024 بنسبة 15% ، تثير زيادة المعاشات 2024 بنسبة 15% استفسارات الكثير من المواطنين حيث من المقرر صرفها في شهر يناير القادم أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف هذه الزيادة الجديدة بينما أكدت شركة التأمين أن الحد الأدنى للمعاش سيشهد زيادة تصل إلى حوالى ١٩٩ جنيهًا أو أكثر مع احتساب القيمة المقررة لمعاش المستحقين للتقاعد فيما تصل الزيادة إلى الحد الأقصى حيث يحصل المستفيد على معاش يبلغ ألف ومائتان وثمانين جنيهًا مصريًا.

زيادة المعاشات 2024 بنسبة 15%

تثير نسبة زيادة المعاشات 2024 بنسبة 15% استفسارات المواطنين حيث كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تفاصيل هذه الزيادة للمواطنين وأصحاب المعاشات في الأسبوع الأول من العام الجديد. في الأول من يناير 2024 من المقرر بدء صرف المعاشات لمدة خمسة أيام حيث ينتهي ذلك في السادس من يناير.

تم تحديد الفئات المستحقة للزيادة حسب القيم المستلمة حيث يتم صرفها على ثلاثة أيام متتالية وفقًا للفئات التالية:

القسم الأول: للذين يتقاضون مبالغ تزيد عن ألف جنيه سيتم صرف المعاشات في أول وثاني يناير.

القسم الثاني: للذين يتقاضون مبالغ تزيد عن ألفين جنيه سيكون موعد صرف المعاشات في الثالث والرابع من يناير.

القسم الثالث: للذين يتقاضون مبالغ تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه سيكون يومي 5 و6 يناير موعدًا لصرف المعاشات.

توفر هذه التفاصيل إشارة واضحة للمستفيدين حول مواعيد صرف المعاشات بناءً على قيمها وتعكس الاهتمام الحكومي بتقديم الدعم لفئات المجتمع المختلفة.

الإستعلام عن زيادة معاشات شهر يناير 2024

يتيح للمواطنين الاطلاع على زيادة المعاشات في شهر يناير لعام 2024 بسهولة عبر الخطوات التالية:

أولاً، يجب الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

ثانياً يتعين عليك إدخال البيانات الأساسية لملف المعاش.

ثالثاً في الحقل المخصص يتم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور المرتبطة بالحساب.

رابعاً بمجرد إكمال الخطوات السابقة ستظهر نتيجة صاحب المعاش أمامك.

خامساً يجب كتابة الاسم واسم العائلة والرقم القومي والرقم التأميني في المكان المخصص.

سادساً يتعين إدخال كلمة المرور المرتبطة بالحساب

سابعاً والأخير بعد إكمال كل الخطوات يتم الضغط على زر التسجيل.

توضح هذه الخطوات بشكل واضح وبسيط كيف يمكن للمستفيدين الاستعلام بسهولة عن زيادة المعاشات في يناير 2024 مما يوفر لهم الوسيلة الفعالة للحصول على المعلومات المحدثة بسرعة وسهولة.