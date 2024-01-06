ظهرت الان.. رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

ظهرت منذ قليل نتيجة قرعة الحج السياحي، التي تم عقدها مؤخرًا، بمشاركة من وزارتي السياحة والداخلية، حتى أن إعلان الأسماء تم في مقر الإدارة المركزية لشركات السياحة، فضلاً عن أن إجراء القرعة تم بشكل إلكتروني عبر بوابة الحج المصرية، مما أدى إلى نجاح نحو 23 ألف مواطن، لكي يتمكنوا من أداء فريضة الحج لهذا العام، حتى أنه يسهل القيام بالإستعلام عن المقبولين في هذه النتيجة، كما سوضحه لكم في السطور التالية.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

حتى يسهل القيام بالإستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي في مصر للعام الجاري 2024، يُرجى اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع بوابة الحج الموحدة.

الضغط على أيقونة “الإستعلام عن النتيجة”.

ليتم العمل على إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم.

كتابة رمز التحقق المرئي في الخانة المعنية بذلك.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة بكل سهولة.

عرض قائمة الفائزين في قرعة الحج السياحي 2024

وفي سياق متصل أشارت وزارة السياحة المصرية، ان المتقدمين لموسم الحج لهذا العام 2024 بلغوا نحو 58217 مواطنًا ومواطنة، ما بين 60% من الإناث ونحو 40% من الذكور، على أن بلغ عدد المتقدمين للحج الإقتصادي لهذا العام نحو 37685 وهو بنسبة بلغت نحو 65%، كما أن عدد المتقدمين للحج البري لهذا العام 2024 بلغوا نحو 12347.