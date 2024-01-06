استعلم عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب على موقع وزارة التربية الوطنية

مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب من أهم الأحداث التي تشغل الكثيرين بالبحث عن نتائجها، فهي تتيح الفرصة لعدد كبير جدا بحصوله على وظيفة ملائمة في مجال التعليم، ومن المتوقع إعلان نتيجة مباراة التعليم بالتعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة، فبعد إعلان نتائج الاختبارات الشفوية، ينتظر الكثيرون من إعلان النتيجة استعداد لتقديم ملفاتهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

موعد إعلان نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب 2024

مباراة التعليم بالتعاقد تهدف غلى تحديد نخبة من المعلمين يتم إضافتهم إلى نظام التعليم العام، حيث يتم وضع اختبارات تقييم علية المستوى ليتم من خلال مباراة التعليم تحديد معلمين ذات قدرة وكفاءة في تقديم تعليم جديد، وتنمية عالية للطلاب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مباراة التعليم بالتعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة، فبعد ما تم الإعلان عن الاختبارات الشفوية منذ وقت قليل على موقع وزارة التربية الوطنية كذلك سوف يتم الإعلان عن باقي النتائج على موقع الوزارة، وفيما يلي نذكر طريقة الاستعلام عن نتائج المباراة.

طريقة الاستعلام عن مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب من خلال موقع وزارة التربية الوطنية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية الوطنية في المغرب. بعد الدخول إلى موقع الوزارة اضغط على “نتائج مباراة التعليم النهائية”. يطلب منك إدخال جميع البيانات الشخصية لمن تريد الاستلام عن النتيجة الخاصة به. بعد إدخال كافة البيانات اضغط على استعلام.

يعرض لك نتيجة المتقدم، كما يمكنك طبعاتها من الموقع.