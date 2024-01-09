اعرف يومك وقبضك.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين والموظفين بالقطاع الحكومي بالزيادة الأخيرة.. كلها أيام وهتقبض

يتساءل الكثير من الأشخاص داخل القطاع الحكومي والخاص من الموظفين والعاملين عن موعد صرف مرتبات شهر يناير العام الجديد حيث ينتظر الموظفين موعد صرف المرتبات بفارغ الصبر نظراً لارتفاع الاسعار وصعوبة المعيشة، ولذلك قد قامت وزارة المالية المصرية بتوضيح كافة المعلومات عن موعد صرف مرتبات شهر يناير لعام 2024 مع توضيح كافة التفاصيل حول كيفية الاستعلام عن مرتبات شهر يناير للعام الجديد وسوف نشير إليكم إلي كافة تلك التفاصيل في هذا المقال فتابعوا معنا.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

نظرا لتساءل الكثير من المواطنين من الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي وانتظارهم لموعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 سوف نشير إليكم الى كافه تصريحات وزاره المالية المصرية على الموقع الرسمي لها إلى مواعيد صرف مرتبات شهر يناير لعام 2024 مع توضيح كافه التفاصيل حول زياده المرتبات.

أوضحت وزارة المالية المصرية أنه سوف تقوم بتخصيص خمس أيام متتالية لصرف مرتبات شهر يناير لعام 2024، كما قد أشارت الوزارة أيضا إلى أنها سوف تقوم بمراعاة أيام الاجازات الرسمية، فحيث قد تختلف المواعيد بتقديم يوم أو تأخير يوم على حسب أيام الإجازات التي تصادف صرف مرتبات شهريه يناير، وقد أشارت إلى أن موعد صرف مرتبات شهر يناير سوف يبدأ من يوم 21 في الشهر وتستمر حتى يوم 26 من يناير الجاري.

طريقة الاستعلام عن مرتبات شهر يناير 2024

يبحث معظم الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن مرتبات شهر يناير لعام 2024 حيث يمكنك الاستعلام عن مرتبات شهر يناير لعام 2024 من خلال الاتباع مجموعه بسيطة من الخطوات على موقع وزارة المالية المصرية وهي كما يلي: